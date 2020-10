Naraka: Bladepoint könnt ihr ab 3. November in der Closed-Beta ausprobieren

Das 2019 recht publikumswirksam bei den The Game Awards angekündigte Naraka: Bladepoint geht in Kürze in die Closed-Beta-Phase über. Am 3. November soll die Beta beginnen, für die ihr euch aktuell auf der offiziellen Website bewerben könnt.

Bei Naraka: Bladepoint handelt es sich um ein Mehrspieler-Nahkampf-Spiel, welches in der fernöstlich angehauchten Region Morus spielt. Neben den Kämpfen hebt man insbesondere die schnelle Fortbewegung und die freie Erkundung hervor, wobei ein Enterhaken zur Verfügung steht. Ins Auge sticht auch der fernöstliche Grafik-Stil. Der kommt natürlich auch nicht von Ungefähr. Entwickelt wird Naraka: Bladepoint von 24 Entertainment in China.

Bildmaterial: Naraka: Bladepoint, NetEase / 24 Entertainment