My Time at Sandrock ist als Sequel von My Time at Portia bei Kickstarter

Entwickler Pathea Games hat mit My Time at Sandrock ein Sequel von My Time at Portia angekündigt. In den Early Access will man bei Steam im März 2021 treten, für Steam GOG und den Epic Games Store soll die endgültige Veröffentlichung dann im Frühling 2022 erfolgen. Konsolenversionen plant man für den Sommer 2022 und nimmt sich PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S vor. Zunächst braucht man bei Kickstarter jedoch 100.000 US-Dollar. Dieses Geld soll beispielsweise in die eigenständige Veröffentlichung und einen Mehrspielermodus fließen.

Von Portia nach Sandrock

My Time at Sandrock war zunächst als DLC zu My Time at Portia geplant. Dabei stellte man jedoch schnell fest, dass man auf dieser Basis nicht das gewünschte Resultat erzielen konnte. Das Gameplay will man nun erneuern, mit einer „Miyazaki-inspirierten“ Welt. Des Weiteren will man mehr Wert auf die Geschichte und die NPCs legen, inklusive Romanzen. Im Kern bleibt es jedoch ein Einzelspieler-RPG, der Mehrspielermodus ist davon getrennt.

Auch den Simulations-Aspekt will man erhalten. So ist Sandrock zu Beginn in einem schlechten Zustand, die Stadt muss also Stück für Stück wieder auf Vordermann gebracht werden. Zeitlich läuft dies parallel zum Portia-Vorgänger ab, man wird also Verbindungen erkennen. Wie man sich denken kann, ist Sandrock eine Wüstenstadt, womit vor allem Wasser kostbar ist. Im Sand findet man dafür wertvolle Relikte. Es warten auch zahlreiche Mini-Games, vier Jahreszeiten und Feiertage.

Erste konkrete Eindrücke gibt es mit Bildern und einem Trailer.

via Gematsu, Bildmaterial: My Time at Sandrock, Pathea Games