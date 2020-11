Die Neuerscheinungen im November 2020

Da geht das Jahr schon wieder auf die Zielgerade. Im November ist die Releaseliste naturgemäß prall gefüllt. Es erscheinen zudem gleich drei neue Konsolen! PlayStation 5, Xbox Series X und Game & Watch von Nintendo. Spaß beiseite. Der Monat beginnt bunt mit Bakugan und Café Enchanté. Zur Monatsmitte warten die Next-Gen-Veröffentlichungen wie Assassin’s Creed: Valhalla, Spider-Man: Miles Morales oder Sackboy: A Big Adventure. Größtenteils erscheinen die Spiele aber auch noch auf den alten Konsolen.

Kingdom Hearts: Melody of Memory, Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Yakuza: Like a Dragon sowie Demon’s Souls sind echte Kracher für JPGAMES-Leser. Es geht auch eine Nummer kleiner, z. B. mit Sakuna: Of Rice and Ruin. So oder so, es gibt allerhand zu Zocken.

Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Liste der Neuerscheinungen:

Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games