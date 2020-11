Neuer Trailer zu Katamari Damacy Reroll erinnert an nahende Veröffentlichung

Vor rund zwei Jahren erschien Katamari Damacy Reroll erstmals als digitale Version für PCs via Steam und Nintendo Switch via Nintendo eShop. Auch wir konnten einen Blick auf den schneidigen Prinzen werfen. Nun steht die Veröffentlichung des knallbunten Games auch für PlayStation 4 und Xbox One vor der Tür. Daran erinnert uns Bandai Namco nun mit einem neuen Trailer.

Rollen bis zum Umfallen in Katamari Damacy Reroll

Katamari Damacy Reroll basiert auf dem Original Katamari Damacy Returns, einst erschienen für PlayStation 2. Das allerdings erschien seinerzeit nie in Europa. Katamari Damacy Reroll erhält zudem eine komplette HD-Überarbeitung. Für europäische Spieler also tatsächlich insgesamt so etwas wie ein neues Spiel.

Katamari Damacy Reroll bleibt dem seltsamen, aber unwiderstehlichen Gameplay des Katamari-Franchise treu und gibt den SpielerInnen die Kontrolle über eine hochgradig klebrige Kugel, den Katamari. Diese Kugel ist in der Lage, Büroklammern, Bücher, Autos, Gebäude, Berge – sogar Kontinente – zu sammeln, wodurch sie immer größer wird.

Während SpielerInnen in Japan am 19. November losrollen, sind wir dann am 20. November an der Rolle. Leider auch nur digital. Eine physische Veröffentlichung für die Konsolen ist nicht geplant.

Bildmaterial: Katamari Damacy Reroll, Bandai Namco / Monkeycraft