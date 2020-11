Nintendo und Koei Tecmo haben gemeinsam das Adventure Buddy Mission: BOND für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel soll schon am 29. Januar 2021 in Japan im Nintendo eShop erscheinen. Vorgestellt wurde das Adventure erstmals in der japanischen Ausgabe des Nintendo Direct Mini in dieser Woche. Den Trailer dazu seht ihr unten.

Buddy Mission: BOND erzählt die Geschichte von Luke, einem Polizisten. Er eifert dem Wunsch seines verstorbenen Pflegevaters nach und will ein Held werden. Sein ungleicher Partner ist das „Phantomdieb-Biest“ Aaron, der insgesamt schon einen Gesamtschaden von mehreren hundert Milliarden angerichtet haben soll. Eine seltsame Begegnung der zwei ändert ihr Schicksal.

Die beiden kommen auf Mikagura Island im Team BOND zusammen, ein Ermittlungsteam. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, das kriminelle Syndikat DISCARD zu bekämpfen. Das Team besteht aus vier Mitgliedern, von denen jeweils zwei für Missionen ausgesucht werden. Die vier Partner, denen neben Luke und Aaron auch noch der Ninja Mokuma und der Betrüger Chesley angehören, profitieren dabei gegenseitig von ihren Ungleichheiten.

Das Charakterdesign zu Buddy Mission: BOND stammt von Yusuke Murata, der für seine Zeichnungen von Eyeshield 21 und One Punch Man bekannt ist. Das Spiel zeigt sich in einer entsprechend Manga-ähnlichen Präsentation.

Bildmaterial: Buddy Mission: BOND, Nintendo, Koei Tecmo