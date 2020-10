Cyberpunk 2077 wird erneut verschoben – auf den 10. Dezember

Die Odyssee nimmt bislang kein Ende. Zum dritten Mal wurde das Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red verschoben. Dies gaben die Verantwortlichen auf ihrem Twitter-Account bekannt. Bisher auf den 19. November 2020 angesetzt, erscheint der Titel nun 21 Tage später – am 10. Dezember für PCs, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Die Next-Gen-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

Nicht die erste Verschiebung für Cyberpunk 2077

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Cyberpunk 2077 eigentlich den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und Spiel bereit für das Presswerk ist. Die neuerliche Verschiebung kommt also sehr überraschend. Man muss wohl tief in den Geschichtsbüchern wühlen um ein Spiel zu finden, dass nach seiner Goldmeldung noch einmal um mehrere Wochen verschoben wurde. Ursprünglich sollte der Titel im April 2020 erscheinen, dann am 17. September 2020 und schlussendlich am 19. November 2020.

Allerdings fügt CD Projekt Red hier hinzu, dass man neben dem Goldstatus natürlich noch weiterhin am Spiel arbeitet, um die beste Qualität zum Release parat zu haben. Diese Zeit, die man in den „Day 0 Patch“ stecken muss, habe man schlichtweg unterschätzt.

Als jetzigen Grund für die Verschiebung nannten die Entwickler, dass es eine große Herausforderung sei, das Spiel zeitgleich für die aktuelle und die nächste Generation zu liefern. Dazu müssen insgesamt neun Versionen, nimmt man die für Xbox One X, Xbox Series S und PlayStation 4 Pro hinzu, vorbereitet und getestet werden. Jede Version soll flüssig laufen, da würden bereits 21 Tage mehr Entwicklungszeit einen Unterschied ausmachen.

via Twitter, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco / CD Projekt RED