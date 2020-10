PlayStation 5 ausgepackt und erste Szenen zu Astro’s Playroom veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment hat kürzlich das Presse-Embargo zum Inhalt der Handelsversion der neuen PlayStation 5 gelüftet. Ab sofort dürfen Pressevertreter also Aufnahmen der ausgepackten Konsole und dem Inhalt des Kartons veröffentlichen. Kurz darauf wurden natürlich direkt etliche Unboxing-Videos zu Sonys neuer Konsole ins Netz gestellt.

Als wäre dies noch nicht genug, dürfen die Pressevertreter nun auch Gameplay-Videos des auf der Konsole bereits vorinstallierten Titels Astro’s Playroom veröffentlichen. PlayStation 5 soll in Europa am 19. November 2020 an den Start gehen. In den USA und Japan startet die neue Sony-Konsole bereits am 12. November 2020.

Das PlayStation-5-Unboxing-Video

Erste Gameplayszenen zu Astro’s Playroom

via Gematsu, Bildmaterial: PlayStation 5, Sony