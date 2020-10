Demon’s Souls: Neues Gameplay zeigt Bosse, Gebiete und mehr

Mit Demon’s Souls* erwartet PlayStation-5-Käufer gleich zum Launch ein echter Kracher. Wer’s denn mag – denn Souls-Spiele sind bekanntermaßen nicht für Jedermann. Deshalb zeigt euch heute ein neues, offizielles Gameplay-Video, was euch erwartet. Aber Souls-Fans wissen: kein Video kann die Spielerfahrung wirklich abbilden.

Das Remake unterdessen versucht so gut wie möglich, das Original einzufangen. Die Macher von Bluepoint Games wollen sich so nah an die Vorlage halten, wie es nur möglich sei. Die gesamte Welt von Boletaria soll dynamischer, lebendiger und noch furchteinflößender wirken, als es noch im Original von 2009 der Fall war.

Dafür sollen unter anderem die neuen Lichteffekte, welche beeindruckende Lichtstimmungen und Schattenwürfe ermöglichen, sowie das neue Controller-Feedback-Feature von PlayStation 5 sorgen. Dieses neue Feature soll jede noch so kleine Bewegung und Aktion, die man im Spiel ausführt, völlig individuell per Rumble-Feature auf den Controller übertragen. So wird der Spieler noch tiefer in diese bedrohliche Welt gesaugt.

Ab dem 19. November können wir uns hierzulande selbst davon überzeugen, ob das Remake gelungen ist.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Demon’s Souls, Sony / Bluepoint Games