Story of Seasons: Pioneers of Olive Town für Nintendo Switch angekündigt

Farming-Fans sind in hellem Aufruhr! Nintendo hat heute bei der Nintendo Direct Mini gemeinsam mit Marvelous einen brandneuen Eintrag der Story-of-Seasons-Reihe angekündigt. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 auch in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe. Das Spiel feiert dabei ausdrücklich sein „Debüt“ auf Switch und erscheint „zuerst“ für Nintendos Konsole – später also sicher auch für andere Plattformen.

So führt Marvelous ins neue Geschehen ein:

SpielerInnen erleben eine Welt voller Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während sie das Land ihres Großvaters wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen. Die SpielerInnen erwarten romantische Begegnungen in Olivingen und dank neuer Features völlig neue Freiheiten beim Bewirtschaften ihrer Farm. Sie zähmen die Wildnis, entdecken neue Tiere und Pflanzen und individualisieren ihr neues Zuhause mit einem bisher nie da gewesenen Grad an Anpassungsmöglichkeiten.

Hauptaugenmerk liegt dabei wie immer auf dem Kultivieren des eigenen Bauernhofs und im Spielverlauf der gesamten Stadt. Ihr sammelt und verarbeitet Materialien, erfüllt Aufträge, erweitert die Infrastruktur der Stadt, verbessert Gerätschaften oder entdeckt neue Outfits und Accessoires für euch.

Versprochen werden einfache Spielmechaniken und die Rückkehr beliebter Gameplay-Elemente wie dem Setzling-Modus. Ein Auftragssystem geht SpielerInnen ebenso zur Hand. Über 200 Events und lokale Festivitäten erwarten euch in Olivingen – es gibt also allerhand zu erleben!

