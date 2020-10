Im Test! Star Wars Squadrons

Titel Star Wars Squadrons 2. Oktober 2020 EA 2. Oktober 2020 EA 2. Oktober 2020 EA System PlayStation 4 Getestet für PlayStation 4 Entwickler Motive Studios Genres Flugkampf-Action Texte

Vertonung

Bereits im Jahre 1993 erschien mit “X-Wing” das erste vielversprechende Flugspiel im Star-Wars-Universum, welches die Fans weltweit in pure Verzückung versetzte. Auf X-Wing folgte mit dem 1994 erschienenen “TIE Fighter” ein weiteres Flugspiel, welches euch dieses Mal in die Rolle eines imperialen Kampfpiloten schlüpfen ließ. Mit “X-Wing vs. TIE Fighter” erschien 1997 dann der bereits dritte Titel der äußerst erfolgreichen Reihe. Abgeschlossen wurde die Flugspiel-Reihe im Jahre 1999 dann mit “X-Wing Alliance”. Der dritte und letzte Teil konnte qualitativ allerdings nicht mehr ganz an die beiden Vorgänger anschließen.

Speziell X-Wing vs. TIE Fighter gilt sowohl unter Star-Wars-Fans als auch unter Fans der allgemeinen Flugspiel-Szene als einer der besten Titel, die das Genre bis heute hervorgebracht hat.

Mit der “Rogue Squadron”-Reihe, welche im Jahre 1998 auf Nintendo 64 und PC ihren Einstand feierte, versuchte man an die Erfolge der legendären X-Wing-Reihe anzuknüpfen. Dies gelang allerdings nur bedingt, da Rogue Squadron nicht an die Qualität der X-Wing-Reihe heranreichen konnte. Dennoch kamen mit “Rogue Leader” und “Rebel Strike” zwei Nachfolger. Diese erschienen allerdings exklusiv für Nintendo Gamecube. Der zweite Teil, „Rogue Leader“, konnte den Erstling deutlich übertreffen und ist auch heute noch gut spielbar und definitiv eines der besseren Star-Wars-Flugspiele.

Mit Star Wars Squadrons kündigte EA im Juni dieses Jahr dann überraschenderweise ein neues Flugspiel im Star-Wars-Universum an. Viele Fans des Franchises horchten natürlich direkt auf und alte Erinnerungen an die X-Wing- und TIE-Fighter-Reihe wurden wach. Star Wars Squadrons erschien letztendlich am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs.

Ob der Titel den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden kann und ob sich ein Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Der Krieg um die Galaxis ist noch lange nicht beendet

Die Geschichte von Star Wars Squadrons setzt direkt nach der Schlacht von Endor aus Episode 6 an. Nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Fall des Imperators, ist der Kampf um die Herrschaft in der Galaxis noch lange nicht beendet. Das Imperium und die Rebellen liefern sich weiterhin erbitterte Kämpfe.

Immer noch gibt es etliche Piloten und Pilotinnen, die sich den jeweiligen Idealen der Parteien verschrieben haben und bis zum letzten Atemzug für diese einstehen.

In der Singleplayer-Kampagne übernehmt ihr abwechselnd die Rolle eines jeweils selbst erstellten Charakters bzw. Piloten des Imperiums und der Rebellion. Ihr übernehmt also Missionen auf beiden Seiten des galaktischen Krieges, spürt und erlebt somit auch die teilweise völlig unterschiedlichen Ansichten und Ideale, für die beide Parteien kämpfen.

Spannende Raumschlachten und ein Feature für das gewisse Etwas im Kampf

Bei Star Wars Squadrons handelt es sich um ein actionlastiges Luftkampf-Spiel in der First-Person-Perspektive. Das heißt, es ist nicht möglich, die Perspektive zu ändern. Dies kann vor allem für Anfänger zu Orientierungsschwierigkeiten im freien Raum führen, da es nicht immer einfach ist, sein Schiff in besagter First-Person-Perspektive zu manövrieren und die Kontrolle in den hektischen Kämpfen zu behalten.

»Bei Star Wars Squadrons handelt es sich um ein actionlastiges Luftkampf-Spiel in der First-Person-Perspektive. Das heißt, es ist nicht möglich, die Perspektive zu ändern.«

Das Spiel bietet neben den 14 Missionen der Singleplayer-Kampagne auch einen actiongeladenen Online-Multiplayermodus für bis zu 10 Spieler. Die Dauer der Singleplayer-Missionen beträgt dabei im Schnitt 30 Minuten. Die Singleplayer-Kampagne selbst ist also relativ kurz gehalten und der Fokus liegt eindeutig mehr auf dem Multiplayer-Modus.

Storytechnisch sind die Singleplayer-Missionen auch eher oberflächlich gehalten. Wer also auf tragende Reveals oder sonstige Story-Kniffe hofft, wird eher enttäuscht. Dennoch sind die Singleplayer-Missionen durchaus spannend und schön inszeniert. Auch wenn man also nichts mit dem Onlinemodus des Titels anfangen kann, so wird man auch mit dem Singleplayer seine Freude haben. Zwischen den Missionen der Kampagne findet man sich in den Hangars und Briefingräumen der Rebellion bzw. des Imperiums wieder. In diesen kann man sich beispielsweise mit allerlei NPCs unterhalten, um so die ein oder andere Backstory zu erfahren. Außerdem ist es möglich, die Schiffe mit dem ein oder anderen Upgrade auszustatten, um sich so einen entscheidenden Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Neues Feature kann über den Ausgang des Gefechts entscheiden

Eindeutig positiv hervorzuheben ist das Energieverteilungs-Feature der verschiedenen Kampfschiffe. Während der hektischen Kämpfe könnt ihr nämlich jederzeit die Energie eures Schiffes auf verschiedene Attribute wie Geschwindigkeit, Angriff und Verteidigung konzentrieren. So kann man, sollte man ein schnelles Flugmanöver unternehmen wollen, beispielsweise die Energie auf den Antrieb des Schiffs legen, um so noch schneller zu werden. Sollte man angegriffen werden, kann man die Energie schnell auf die Verteidigung legen, um die Schilde des Schiffs zu stärken und den Angriff besser wegzustecken. Dieses Feature klingt zwar relativ simpel, sorgt in den hitzigen Multiplayer-Gefechten aber für das gewisse Etwas und kann einem, sollte man die jeweilige Funktion richtig und gekonnt einsetzen, den entscheidenden Vorteil im Kampf verschaffen.

Im Multiplayer blüht der Titel richtig auf

Der Multiplayer-Modus von Star Wars Squadrons gliedert sich dabei in zwei Modi. Zum einen wäre da der Dogfight-Modus. Dieser stellt dabei das klassische Team-Deathmatch dar. Beide Parteien mit je 5 Spielern kämpfen um die Höchstpunktzahl. Das Team mit den meisten Abschüssen zum Ende der Runde gewinnt das Match.

Der zweite und eindeutig relevantere Modus ist der Fleet-Battle-Modus. In diesem Modus besitzt jede der beiden Parteien ein großes Mutterschiff, welches es zu beschützen gilt. Dieser Modus ist in mehrere Phasen gegliedert. Das Team, welches das gegnerische Team zuerst zurückdrängt, macht das jeweilige Mutterschiff verwundbar und kann dieses folglich zerstören. Das Team, welches das Mutterschiff des jeweiligen Gegners als erstes zerstört, gewinnt das Match.

Natürlich ist es auch im Multiplayermodus möglich, seine Schiffe mit allerlei Upgrades auszustatten, oder aber das Aussehen des Raumgleiters mit diversen Skins an den persönlichen Geschmack anzupassen.

Maximale Immersion dank VR- und HOTAS-Unterstützung

Star Wars Squadrons bietet außerdem volle VR-Unterstützung für PlayStation VR und alle gängigen PC-VR-Brillen. Das heißt, man kann das gesamte Spiel, also Single- und Multiplayermodi in VR spielen und so noch tiefer in die wuchtigen Raumschlachten abtauchen. Allein für die Integration dieses Features gebührt den Entwicklern auf jeden Fall Respekt.

»Star Wars Squadrons bietet volle VR-Unterstützung für PlayStation VR und alle gängigen PC-VR-Brillen. Das heißt, man kann noch tiefer in die wuchtigen Raumschlachten abtauchen.«

Als wäre das noch nicht genug, bietet der Titel auch volle Unterstützung für HOTAS-Controller. Diese HOTAS-Controller sind eine Kombination aus Flight-Stick und Schubregler, um die Steuerung des Kampfschiffs so exakt wie möglich zu simulieren.

Spielt man den Titel in VR und einem HOTAS-Controller, kommt man sich quasi echt vor, als würde man wirklich in einem der zahlreichen Kampfschiffe sitzen. Möchte man das volle Potential von Star Wars Squadrons entfalten, sollte man diese Konfiguration also in jedem Fall dem regulären Setup vorziehen.

Grafisch eine Wucht im Flug-Genre

Grafisch bietet Star Wars Squadrons alles, was man von einem Titel dieses Genres erwarten könnte. Schöne Texturen und Lichteffekte zaubern Raumschlachten erster Güte auf den heimischen Bildschirm und lassen die Herzen jedes Star-Wars-Fans höher schlagen.

In VR muss man natürlich den ein oder anderen Abstrich in Sachen Texturschärfe hinnehmen. Da dies aber ein bekanntes und gängiges VR-Phänomen ist, ist das auf jeden Fall zu verschmerzen.

Wuchtige Explosionen und wummernde Blastersounds sorgen für Atmosphäre

Wie man es von einem hochkarätigen Star-Wars-Titel gewohnt ist, gibt sich auch Star Wars Squadrons absolut keine Blöße in Sachen Sounddesign. Neben den wuchtigen und beeindruckenden Explosionen und den wummernden Blastersounds der Kampfschiffe, trägt auch der allseits bekannte Star-Wars-Soundtrack zur Atmosphäre des Spiels bei.

Speziell wenn man den Titel in VR spielt, spielt der Sound eine noch tragendere Rolle und auch hier kann Squadrons vollstens begeistern.