My Hero One’s Justice 2: Itsuka Kendo zeigt sich im Trailer schlagfertig

Bandai Namco hat einen ersten Trailer zum dritten DLC-Charakter für den Heldenprügler My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht. Darin sehen wir erstmals Itsuka Kendo in Aktion, welche bald erscheinen soll. Itsuka Kendo verfügt über die Macke ihre beiden Hände auf eine gigantischen Größe wachsen zu lassen. Diese Vergrößerung bringt eine verbesserte Schlagkraft und Greiffähigkeit mit sich.

Der ersten DLC-Charakter und eine englische Sprachausgabe

Zuletzt gesellten sich der professionelle Held Hawks und die Technik-vernarrte Mei Hatsume zur Kämpferriege. Außerdem berichteten wir vor einiger Zeit über das Update zu Version 1.05, welches dem Titel neben kleineren Anpassungen eine englische Sprachausgabe bescherte.

Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, in den Ring zu steigen und euch mit den Helden und Schurken des „My Hero Academia“-Universums zu messen, empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking