No More Heroes: Prequels ab heute für Nintendo Switch erhältlich

Wenn ihr die Prequels zu No More Heroes 3 nie gespielt habt, wird’s trotzdem hammer. Aber noch hammermäßiger wird’s wenn ihr sie spielt. So verspricht es euch Nintendo in einem heute veröffentlichten, neuen Trailer. Damit ihr zum Nachholen der Klassiker nicht die Konsolen aus dem Keller holen müsst, veröffentlichten Grasshopper Manufacture und Nintendo No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle für Nintendo Switch. Wann? Heute!

Beide Spiele kosten jeweils 19,99 Euro und sind zur Veröffentlichung leicht rabattiert für 17,99 Euro erhältlich. Bis ihr mit Travis in No More Heroes 3 auf Alienjagd gehen könnt, dauert es aber noch ein bisschen. Nächstes Jahr wird es so weit sein, einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Erst kürzlich hatte Grasshopper Manufacture die Verschiebung ins nächste Jahr verkündet.

Bildmaterial: No More Heroes 3, Marvelous / Grasshopper Manufacture