Super Lone Survivor für PCs und Nintendo Switch angekündigt

Superflat Games hat Super Lone Survivor angekündigt, ein Remake des Survival-Horror-Spiels Lone Survivor für PCs und Nintendo Switch. Das Remake soll 2021 erscheinen und das Spiel außerdem um ein ganz neues Szenario namens „Ascending“ erweitern. Das Spiel selbst wurde von Grund auf neu entwickelt, auch auf Basis einer neuen Engine. Es soll u. a. mit 60 fps auf Nintendo Switch laufen und PC-Gamepads unterstützen.

Ursprünglich erschien das Spiel 2012 für PCs. Danach gab es digitale Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita und Nintendo Wii U. Später gab es noch eine Director’s-Cut-Version mit einigen Verbesserungen sowie eine Handelsversion bei Limited Run Games.

In diesem psychologischen Überlebensabenteuer muss der maskierte Protagonist aus einer von Krankheit verseuchten Stadt fliehen. Koste es, was es wolle. Vollkommen erschöpft beginnt er sich zu fragen, was real ist und was nicht.