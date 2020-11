Sonntagsfrage: Sprechen euch die Neuauflagen von No More Heroes für Switch an?

Mal wieder veröffentlichte Nintendo aus dem Nichts die letzte Direct für dieses Jahr. Diese brachte so einige interessante Informationen mit sich, zum Beispiel eine Demo zum kommenden Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung. Doch nicht nur Demos gab es nach der Präsentation. Gleich zwei Wii-Klassiker sind nun im eShop für Switch erhältlich.

Die Rede ist von No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle. Beide Spiele erfreuen sich in der Community großer Beliebtheit und spielen sich auch heute noch etwas anders. So können Spieler*innen auf jeden Fall die Zeit bis zur Veröffentlichung von No More Heroes 3 verkürzen. Dieser Teil wurde erst vor Kurzem auf 2021 verschoben.

Sowohl der erste als auch der zweite Teil kosten im eShop 19,99 Euro – zur Zeit der jetzigen Veröffentlichung nur 17,99 Euro. Das ist schon mal ein angenehmerer Preis als andere Remastered-Spiele, die in letzter Zeit im Handel erschienen. Doch wie sieht es bei euch aus? Sprechen euch die Neuauflagen von No More Heroes an? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage.

