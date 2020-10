Disgaea 6: Defiance of Destiny zeigt in einem neuen Trailer die neuen Features

NIS America hat einen neuen Trailer zu Disgaea 6: Defiance of Destiny* veröffentlicht. Falls ihr noch keinen Kontakt mit Disgaea hattet, stellt euch das Video vorab die bisherige Seriengeschichte vor. Über 4,5 Millionen Mal hat sich die SRPG-Reihe bislang weltweit verkauft.

Danach geht es in über zwei Minuten um das neue Disgaea 6, das sowohl alte als auch neue Fans entzücken soll. Was ist die Netherworld für ein Ort? Was hat es mit „dood“ auf sich und was ist eigentlich das maximale Level? Neben vielen beliebten und bewährten Features gibt es auch viele neue Spielelemente, die im Video gezeigt werden. Ihr seht u. a. die neuen Team-Attacken, die neue Super Reincarnation, das neue Karma-System und die neue Juice Bar.

Im Mittelpunkt von Disgaea 6: Defiance of Destiny steht Zed, ein überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Gefahr ist im Verzug, als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht. Zed muss alle seine Kräfte sammeln! – seine einzigartige Fähigkeit Super Reincanation ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohner der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann.

Disgaea 6: Defiance of Destiny erscheint in Japan zum 28. Januar 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Hierzulande müssen wir uns ein wenig länger bis zum Sommer 2021 gedulden und mit der Switch-Version vorliebnehmen. Eine PS4-Version scheint momentan für den Westen nicht geplant.

Der neue Trailer zu Disgaea 6

Bildmaterial: Disgaea 6: Defiance of Destiny, NIS America / Nippon Ichi Software