Work in Progress: Erstes Gameplay zu Muv-Luv: Project Mikhail

aNCHOR veröffentlichte kürzlich ein neues Pre-Alpha-Gameplay-Video zu Muv Luv: Project Mikhail. Dieses zeigt den/die SpielerIn im Kampf gegen die außerirdische Bedrohung BETA – natürlich mithilfe eines TSF. Das „Tactical Surface Fighter Action“-Spiel soll im kommenden Jahr für Steam, iOS und Android erscheinen.

„Project Mikhail“ soll SpielerInnen dabei nicht nur TSF steuern, sondern auch anpassen lassen. Zudem wies der Entwickler in Vergangenheit bereits darauf hin, dass es sich hier nicht um ein Gacha-Spiel handelt. Andere Finanzierungsmodelle wie Abos oder Pässe werden in Betracht gezogen. Eine englische Sprachversion ist bereits bestätigt.

Muv-Luv Alternative The Animation

Damit sind die Muv-Luv-Neuigkeiten aber noch nicht am Ende. aNCHOR gab ferner bekannt, dass die Anime-Umsetzung Muv-Luv Alternative The Animation 2021 an den Start gehen soll. Einen entsprechenden Teaser-Trailer hatte man auch im Gepäck. Auch hier konzentriert sich der Trailer auf den Kampf eines Tactical Surface Fighters gegen die außerirdische Bedrohung BETA.

Muv-Luv ist ursprünglich eine Visual Novel, welche als romantische Komödie startete (Muv-Luv Extra), entwickelt sich aber zu einer Geschichte über das Erwachsenwerden (Muv-Luv Unlimited) in einer alternativen Zeitlinie. Später wird daraus in Muv-Luv Alternative ein Großkampf gegen eine außerirdische Bedrohung. Hinzu kommen zahlreiche Spin-offs, Mangas und Animes.

Muv-Luv: Project Mikhail Pre-Alpha-Gameplay

Der Teaser-Trailer zu Muv-Luv Alternative The Animation

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Muv-Luv: Project Mikhail, âge / aNCHOR