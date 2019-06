Das war… Kalenderwoche 22/2019

So kurz vor der E3 2019 sind die großen Neuankündigungen zwar nicht zu erwarten, aber ein neuer Trailer zu Death Stranding und Ankündigungen zur Pokémon-Reihe sprangen in die Lücke. Neben den Videos der Woche findet ihr zum Schluss schließlich noch die Neuerscheinungen im Juni und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Death Stranding (PS4), das neue Projekt von Hideo Kojima, machte zu Beginn der Woche mit einigen Teasern von sich reden. Inzwischen rückte man mit einem längeren Trailer heraus, welcher einige Fragen aufwirft. Am 8. November soll das Spiel erscheinen, auch eine Collector’s Edition wird geboten. Diese könnt ihr bereits vorbestellen, ganz billig ist dies jedoch nicht.

Bei der Pokémon-Pressekonferenz 2019 wurden gleich drei neue Spiele angekündigt, viel Material gibt es dazu aber leider noch nicht. Zusammen mit DeNA entsteht Pokémon Masters (Mobil), mit Pokémon Sleep (Mobil) könnt ihr auch den Schlaf zum Pokémon-Spielen nutzen. Nach dem Film wird zudem auch Meisterdetektiv Pikachu ein Sequel für Nintendo Switch erhalten. Einen kleinen Dämpfer von Nintendo gab es mit der Meldung, dass ihr Super Mario Maker 2 (Switch) nur mit Unbekannten online spielen könnt, aber nicht mit Freunden.

Noch recht frisch ist die Ankündigung von Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout (PS4, Switch, PC), das Spiel soll im Herbst in Japan erscheinen. Einen ersten Trailer könnt ihr euch dazu mittlerweile anschauen. Zur Nintendo-Switch-Version von Mary Skelter 2 wurde der Eröffnungsfilm gezeigt. Gleich eine ganze Reihe von neuen Spielen ist in diesen Tagen bei uns erschienen, deswegen gibt es je den Launchtrailer zu Lapis x Labyrinth (PS4, Switch) (Link), Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa (PS4, Switch, PC) (Link), Gato Roboto (Switch, PC) (Link), Very Little Nightmares (Mobil) (Link) und Vectronom (Switch, PC) (Link).

Zu Destiny Connect: Tick-Tock Travelers (PS4, Switch) wurde mit dem 25. Oktober der Europa-Termin bekanntgegeben. Aus Judgment (PS4) präsentierte uns Sega die Kämpfe, zu Labyrinth of Galleria: Coven of Dusk (PS4, Vita) erreichte uns aus Japan der zweite Teaser-Trailer. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt uns Eindrücke aus AI: The Somnium Files (PS4, Switch, PC), mehrere kurze Videos wurden zu Ys IX: Monstrum Nox (PS4) veröffentlicht und zu Doraemon Story of Seasons (Switch, PC) gibt es aktuell den zweiten japanischen Trailer. Je eine Video-Charaktervorstellung erreichte uns zu Samurai Shodown (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Jinrui no Minasama he (PS4, Switch) (Link).

Ein Video zu Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Switch, Xbox One, PC) enthüllte einen zweiten spielbaren Charakter zum Spiel, die neuen Inhalte aus Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Switch, Xbox One, PC) seht ihr hier. Aus der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) wurde eine ganze Reihe von Videos veröffentlicht, welche uns die Angriffe der Waffen vorstellt (Link 1, Link 2, Link 3). Anschauen könnt ihr euch auch ein längeres Video zu (Omega) Labyrinth Life (PS4, Switch), romantisch wurde es bei World End Syndrome (PS4, Switch) und ein Trailer stellt die The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition (PS4, Vita) vor. Auf Frühling 2020 verschoben werden musste Ninjala (Switch) von GungHo Online Entertainment.

Den Veröffentlichungstermin nannte das deutsche Entwicklerstudio Jo-Mei zu Sea of Solitude (PS4, Xbox One, PC) und Minoria (Switch, PC) zeigte sich ebenfalls in einem neuen Trailer. In Japan erhältlich ist ab sofort Sega Ages: Wonder Boy in Monster Land (Switch). Die drei nächsten DLC-Kämpfer sind für Jump Force (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht worden, der monatliche Neuzugang für Mario Tennis Aces (Switch) wurde präsentiert und Moonlighter (PS4, Switch, Xbox One, PC) feiert Geburtstag mit einem DLC. Die Juni-Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus wurden enthüllt und mit den Entwicklern von Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) durften wir mit einem Video-Interview hinter die Kulissen blicken.

Welche Spiele erwarten uns zum Start in den Sommer? Wie jeden Monat präsentiert euch JPGAMES auch dieses Mal die anstehenden Titel in den Neuerscheinungen im Juni 2019. Ein Sommerloch ist dabei nicht auszumachen, es gibt mehrere Highlights.

In der heutigen Sonntagsfrage beschäftigen wir uns mit Death Stranding (PS4), dem neuen Titel von Hideo Kojima, welcher trotz eines langen neuen Trailers immer noch recht rätselhaft wirkt. Was erwartet ihr vom Spiel? Sagt uns eure Meinung!