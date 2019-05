Samurai Shodown: Schwert-Liebhaber Yoshitora zeigt sich

By

SNK hat einen neuen Trailer veröffentlicht und das heißt, wir lernen einen neuen Kämpfer aus Samurai Shodown* kennen. Diese Woche begrüßen wir Yoshitora, den Schwert-Liebhaber.

Der Nachkomme des Tokugawa-Shōgunats trägt sieben Schwerter, benannt nach sechs Liebhabern und ihm selbst. Trotz seines Status‘ (und der eisernen Hand des Militärs), kümmert sich Yoshitora kaum um Politik und jagt lieber den schönen Dingen im Leben hinterher. Die Macht seiner sechs phantasmagorischen Schwerter zu begreifen ist nahezu unmöglich und nur eine einzige Person, die gerade noch mit dem Leben davon kam, um von dem Ereignis zu berichten, hat ihn je sein besonderes Langschwert ‚Yoshitora‘ ziehen sehen.

Vorherige Charakter-Trailer hatten uns bereits die Charaktere Yashamaru, Haohmaru und Genjuro, Charlotte, Shiki, Ukyo Tachibana, Darli Dagger und Nakoruru vorgestellt. Samurai Shodown soll weltweit am 25. Juni 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, später für Switch und PCs.

Im japanischen und asiatischen PSN ist übrigens seit heute eine spielbare Demo zu Samurai Shodown erhältlich, die bis zum 20. Juni spielbar ist. Ob und wann sie im Westen erscheinen wird, ist noch unbekannt. In der Demo sind Yashamaru, Haohmaru und Nakoruru spielbar, außerdem die drei Modi Training Mode, VS Mode, and Tutorial Mode.

Der Charakter-Trailer für Yoshitora: