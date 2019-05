Vectronom tanzt ab sofort mit rhythmischen Elektrobeats auf Nintendo Switch und PCs

By

Bildmaterial: Vectronoms, Ludopium

Mit Vectronoms feiert der Kölner Spieleentwickler Ludopium in dieser Woche sein Debüt. Das von ARTE kofinanzierte Spiel ist ein rhythmischer 3D-Platformer, in dem sich die Landschaft zum Takt von Elektromusik verändert. Und zwar derart rhythmisch, das ihr sogar mitwippt, wenn ihr mit Elektromusik nichts am Hut habt. Der neue Trailer hat zudem unverkennbar eine ARTE-Handschrift und ist schon deshalb sehenswert.

In Vectronom synchronisieren Spieler die Bewegungen eines Würfels zum Takt der Musik und hüpfen durch eine sich schnell verändernde, geometrisch pulsierende Landschaft. Der bunte Wahnsinn der rhythmischen Puzzle stellt ihre dreidimensionalen Denkfähigkeiten auf die Probe, denn der Schwierigkeitsgrad steigt rasend schnell an. Mit alternativen Controllern für den PC/Mac, wie beispielsweise Dance Pads, kann Vectronom zudem mehr in Bewegung bringen als nur die Finger und Gehirnzellen der Spieler. Auf Steam sowie Nintendo Switch können Spieler die Herausforderung alleine angehen oder gemeinsam mit Freunden im lokalen drop-in/drop-out Mehrspielermodus.

Auf Website von Ludopium gibt es übrigens die kostenlose Version “Vectronom Mixtape”, die sechs Level bietet. „Während der Original-Soundtrack des Spiels von Ludopiums Sound Designer Juan Orjuela komponiert wurde, rotiert die Mixtape-Version zusätzliche Tracks von aufstrebenden Künstlern der elektronischen Musikszene in Europa“, erklärt man.

Vectronom ist auf Deutsch für 9,99 Euro erhältlich.