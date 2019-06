Doraemon Story of Seasons: Ein neuer Trailer stellt die Interaktionen mit NPCs vor

Bildmaterial: Doraemon: Nobita no Bokujou Monogatari, Bandai Namco / Marvelous, Brownies

In einem neuen, knapp zweiminütigen Trailer zur Farming-Simulation Doraemon Story of Seasons stellt euch Bandai Namco vor, wie die Spieler mit NPCs interagieren.

Die Arbeiten auf der Farm

Ihr pflügt die Felder, kümmert euch liebevoll um die Tiere und baut die zerstörte Ranch langsam wieder auf. Nebenbei fangt ihr Fische, sucht nach Käfern oder dekoriert euren Raum, bevor ihr euch ein Nickerchen gönnt. In dieser Welt muss Nobita nicht lernen oder Sport treiben, sondern kann seine Zeit frei einteilen. „Season Town“ wird von Personen bewohnt, die sehr individuell sind. Euch erwartet eine herzerwärmende Geschichte, die sich nur durch Nobita entfaltet. Er wünscht sich Glück für die Bewohner und trauert mit ihnen, wenn es um traurige Anlässe geht. Aber auch Charaktere wie Doraemon, Sue, Big G, und Sneech helfen Nobita, die Welt zu erkunden.

Im Spielverlauf findet ihr Doraemons Gegenstände, die durch den Transport in die andere Welt verloren gingen. Darunter befindet sich eine Tür, die euch Abkürzungen verschafft oder ein Gerät, das die Erntegeschwindigkeit erhöht. Nachdem ihr ein Feld bestellt und die Samen gesät habt, müsst ihr die Pflanzen täglich bis zur Ernte bewässern. Eure Güter könnt ihr dann verschiffen.

In Japan erscheint Doraemon Story of Seasons am 13. Juni für Nintendo Switch. Im Herbst wird der Titel in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch sowie für PCs via Steam veröffentlicht.

via Gematsu