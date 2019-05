Very Little Nightmares ist für iOS erhältlich

Bildmaterial: Very Little Nightmares, Bandai Namco / Alike Studio

Der Titel Very Little Nightmares ist ab sofort für iOS-Mobilgeräte verfügbar. Dabei handelt es sich um ein Projekt, welches an Little Nightmares anknüpft. Durch eine Verbindung mit Little Nightmares sollen sogar Geheimnisse enthüllt werden.