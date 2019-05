Bildmaterial: Sega Ages: Wonder Boy in Monster Land, Sega

Sega hat den Launchtrailer zu Sega Ages: Wonder Boy in Monster Land veröffentlicht. In Japan ist der Titel ab sofort für Nintendo Switch digital im japanischen Nintendo eShop verfügbar. Die aktuelle Version bietet einige Neuerungen, zu denen die folgenden Funktionen gehören:

Joystick Rattle

Ein alter Spielhallentrick, bei dem die Spieler den Joystick kräftig rütteln, um an bestimmten Punkten in den Levels die Goldmenge zu erhöhen. In Sega Ages: Wonder Boy in Monster Land wird dieser Trick durch die Betätigung eines Knopfes ausgeführt.

Der neue Modus „Money Hungry Mode“

In diesem Modus wird die Funktion „Joystick Rattle“ gesperrt, sodass die Spieler dazu gezwungen sind, die Herausforderungen des Spiels so zu meistern, wie es von den Entwicklern ursprünglich vorgesehen war. Dabei kann man in Online-Bestenlisten weltweit gegen andere Spieler antreten.

Dazu gibt es besondere Herausforderungen, wie den Kampf gegen die Sphinx, der normalerweise von den Spielern gerne übersprungen wird. Den finalen Dungeon kann man in einem Time-Attack-Modus bezwingen und in der Feuerball-Herausforderung kann man unzählige Feuerbälle verwenden, allerdings stirbt man nach einem Treffer.

via Gematsu 1, 2