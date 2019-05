Ninjala von GungHo auf den Frühling 2020 verschoben

By

Bildmaterial: Ninjala, GungHo Online Entertainment

GungHo Online Entertainment hat in einem Video eine Verschiebung für Ninjala für Nintendo Switch bekanntgegeben. Das Spiel wird nicht mehr im Frühling 2019 erscheinen, sondern erst im Frühling 2020. Diese Zeit will man laut Kazuki Morishita dazu nutzen, das Spiel zu verbessern, an der Online-Komponente zu arbeiten und weitere Inhalte hinzuzufügen.

Ninjala wurde bei der E3 2018 erstmals gezeigt, im letzten Dezember gab es den letzten Trailer, welcher die Charaktere und ihre einzigartigen Waffen wie Kaugummi zeigte. In diesem Actionspiel treten bis zu acht Spieler online und lokal gegeneinander an.

via Gematsu