Neue Bilder und ein Trailer zu A.O.T. 2: Final Battle

Koei Tecmo hat einen neuen Story- und Gameplay-Trailer zu Attack on Titan 2: Final Battle veröffentlicht, welcher verschiedene Waffen, Inhalte der dritten Staffel und verschiedene Modi wie beispielsweise den „Territory Recovery Mode“ zeigt. Zudem gibt es einen Schwung neuer Bilder, welcher das Add-on vorstellt.

Add-on zur dritten Staffel

Bei Attack on Titan 2: Final Battle handelt es sich nicht um einen komplett neuen Teil der Reihe, sondern vielmehr um Attack on Titan 2 und ein zusätzliches Add-on, welches euch neue Charaktere und Missionen aus der dritten Staffel des Anime bieten wird.

Unter anderem erhöht das Add-on die Anzahl der spielbaren Charaktere auf 40 und bietet außerdem auch neue Waffen und natürlich eine Fortführung der Story. Spieler, die das Hauptspiel Attack on Titan 2 bereits besitzen, können die Add-on-Inhalte auch separat als DLC in den Online-Stores der Konsolenhersteller bzw. bei Steam erwerben.

Attack on Titan 2: Final Battle soll am 4. Juli 2019 in Japan und am 5. Juli 2019 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Aufgrund der Lizenzlage wird Attack on Titan 2: Final Battle hierzulande (wieder) A.O.T. 2: Final Battle heißen.

via Gematsu