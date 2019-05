Seto Kaiba, All Might und Biscuit Krueger sind als DLC-Kämpfer nun für Jump Force erhältlich

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Verstärkung für Bandai Namcos Beat ’em up Jump Force! Ab sofort könnt ihr euch die drei neuen Kämpfer Seto Kaiba, All Might und Biscuit Krueger sichern, einzeln oder im Rahmen des Character-Pass. In den kommenden Monaten erwarten uns zudem noch die folgenden DLC-Recken:

Hitsugaya Toshiro (Bleach)

Majin Buu (Good Buu) (Dragon Ball Z)

Katsuki Bakugo (My Hero Academia)

Trafalgar Law (One Piece)

Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)

Madara Uchiha (Naruto)

Jump Force* ist seit dem 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.