Erstes Trailer zu The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition

Bildmaterial: The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition, Novectacle

Der Entwickler Novectacle hat den ersten Trailer zur Konsolenversion von The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition veröffentlicht. Die kommende Version der Visual Novel The House in Fata Morgana wird digital für PlayStation Vita und PlayStation 4 erscheinen. Wer eine physische Edition bevorzugt, kann diese über Limited Run Games ab dem 31. Mai vorbestellen.

Die PlayStation-4-Version unterstützt über PlayStation 4 Pro eine 4K-Auflösung. Des Weiteren wurde das Design der Konsolenversion aktualisiert, die Hintergründe überarbeitet und die Effekte verbessert. Für PlayStation Vita ist der Titel in Nordamerika bereits digital erhältlich. Am 11. Juni erscheint die Visual Novel digital für PlayStation 4.

Die Wahrheit liegt hinter den Türen

In The House in Fata Morgana übernimmt man die Rolle einer Person, die ihr Gedächtnis verloren hat. Diese erwacht in einer Villa, auf der ein Fluch lastet, und wird von der dortigen Maid sofort zum Meister des Anwesens ernannt. Die Maid führt die Person durch die verlassenen Hallen der Villa und hinter vier Türen verbergen sich Geschichten durchzogen von Zerstörung, Tod und Wahnsinn. Dies sind Erinnerungen, die bis zum Bau des Gebäudes zurückreichen und vielleicht der Person weiterhelfen können ihr Selbst wiederzufinden.

via Gematsu