Bloodstained: Ritual of the Night: Neuer Trailer stellt Zangetsu als spielbaren Charakter vor

Zangetsu ist nicht nur der Name von Ichigos Schwert aus Bleach, sondern auch der Name eines spielbaren Charakters aus Bloodstained: Ritual of the Night. Das verrät ein neuer Trailer. Zangetsu und sein Katana “Zangetsuto“ bieten dem Spieler neue Möglichkeiten, Ritual of the Night zu erkunden. Dabei hilft ebenfalls die Hakenkette, die Zangetsu besitzt.

Bloodstained: Ritual of the Night erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC am 18 Juni. Eine Woche später erscheint die Nintendo-Switch-Version*. Am Erscheinungstag dürfen sich Käufer zudem direkt über zusätzlichen Inhalt freuen. Dieser beinhaltet einen Nightmare-Modus, New Game Plus, 8-bit Retrolevel, und Cheat-Codes.

via Gematsu