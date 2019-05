Pokémon Masters für Smartphones angekündigt

Bildmaterial: Pokémon Masters, The Pokémon Company

Für The Pokémon Company scheint der mobile Markt mit Apps immer lukrativer zu werden. So kündigte das Unternehmen bei der Pokémon-Pressekonferenz 2019 unter anderem Pokémon Masters an. Das Spiel erscheint für iOS sowie Android voraussichtlich noch in diesem Jahr und entsteht in Zusammenarbeit mit DeNA.

In Pokémon Masters trefft ihr auf bekannte Persönlichkeiten aus der Pokémon-Welt und tretet in verschiedenen Kämpfen gegen sie an. So habt ihr die Möglichkeit, immer und überall spannende Pokémon-Kämpfe zu erleben, die für Smartphones optimiert wurden. Weitere Informationen zu dem Spiel sollen im Juni folgen.

