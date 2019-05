Judgment: Sega stellt die Kämpfe im Video vor

Bildmaterial: Judgment, Sega / Yakuza Studio

Sega hat einen neuen Trailer zu Judgment (Judge Eyes: Shinigami no Yuigon in Japan) veröffentlicht. Dieser dreht sich voll und ganz um die Kämpfe, wobei es wieder zahlreiche spektakuläre Angriffsmöglichkeiten gibt. Das Video steht dabei mit englischen und japanischen Stimmen zur Verfügung.

Dual-Audio, zwei englische und deutsche Untertitel

Judgment wird das erste Yakuza-Projekt seit über zwölf Jahren und Yakuza für PlayStation 2, welches Englisch vertont wird. Dabei wird man jederzeit zwischen den beiden Fassungen wechseln können. Die englischen Untertitel richten sich nach den jeweiligen Scripts, womit es zwei verschiedene englische Untertitelspuren gibt. Auch deutsche Untertitel wird es geben.

Ein Privatdetektiv in Kamurocho

In Judgment schlüpft ihr in die Rolle des in Ungnade gefallenen Anwalts Takayuki Yagami, welcher in einem korrupten Umfeld um Wiedergutmachung kämpft. Er ermittelt aus diesem Grund als Privatdetektiv im Rotlichtbezirk Kamurocho. Auch der Kampf kommt nicht zu kurz, wobei man zwischen zwei Stilen wechseln kann, um Gruppen oder einzelnen Gegnern richtig einzuheizen. Hinzu kommen viele Skills, Waffen und die mächtigen EX-Actions.

Judgment erscheint bei uns am 25. Juni 2019 für PlayStation 4. Bei Amazon könnt ihr das Spiel übrigens bereits vorbestellen*. In Japan ist das Spiel am 13. Dezember veröffentlicht worden.

Englische Tonspur

Japanische Tonspur

via Gematsu