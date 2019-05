Super Mario Maker 2 könnt ihr nicht online mit Freunden spielen, sondern nur mit Unbekannten

By

Inzwischen haben über acht Millionen Switch-Nutzer ein kostenpflichtiges Abo von Nintendo Switch Online. Obwohl sich Nintendo immer wieder größte Mühe gibt, den Online-Service unattraktiv zu gestalten. Das NES-Programm lockt weiterhin nicht viele Fans hinter dem Ofen vor und immer wieder leistet sich Nintendo weitere „Ausrutscher“.

In diese Kategorie gehört auch der heutige Bericht. Zwar bietet Super Mario Maker 2 zahlreiche neue Features und Inhalte für Level-Erbauer. Dazu zählt auch der Mehrspielermodus „Level aus aller Welt“, in dem bis zu vier Spieler aus aller Welt die Möglichkeiten haben, Level gemeinsam zu spielen. Doch diese Mitstreiter sind keineswegs eure Freunde, sondern Fremde. Ein Online-Spiel mit Freunden aus eurer Freundesliste ist nicht vorgesehen, wie Nintendo World Report berichtet. Stattdessen würfelt euch das Spiel mit Fremden zusammen.

Wenn ihr mit euren Freunden spielen möchtet, sollten sie sich schon in eurer Wohnung befinden. Dann funktioniert das lokal an einem Gerät oder per Drahtlosverbindung mit mehreren Geräten. Die Begründung von Nintendo: Es würde die weltweiten Bestenlisten kompromittieren, wenn ihr mit Freunden kompetitiv spielen könntet.

via Eurogamer