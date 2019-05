Destiny Connect: Tick-Tock Travelers erscheint am 25. Oktober für PlayStation 4 und Nintendo Switch

Bildmaterial: Destiny Connect: Tick-Tock Travelers, NIS America / Nippon Ichi Software

NIS America hat die Termine für den Westen zu Destiny Connect: Tick-Tock Travelers genannt. Das Spiel wird in Europa am 25. Oktober und in Nordamerika am 22. Oktober für PS4 und Switch erscheinen. Einen neuen Trailer gibt es zu dieser Ankündigung ebenfalls.

Destiny Connect: Tick-Tock Travelers wird dabei digital und physisch vertrieben, im NISA Online Store gibt es zudem eine limitierte Sonderedition für 64,99 US-Dollar. Diese enthält neben dem Spiel ein Kunstbuch, eine Soundtrack-CD, ein Poster, einen „Slammer Coin“ und „Flippable COGS“. Die COGS und das Poster sind auch bei der Launch-Edition mit dabei.

Eine blühende… Zahnradindustrie

Der Schauplatz ist die Stadt Clocknee, eine Vorstadt, die eine blühende Zahnradindustrie vorweist. Am 31. Dezember 1999, also an Silvester, hören die Bewohner der Stadt mit ihren Bewegungen auf. Sherry begibt sich mit ihren Freunden sowie dem Roboter Isaac, der durch die Zeit reisen kann, in die Vergangenheit. Dort wollen sie herausfinden, wieso die Zeit an dem besagten Tag anhielt.

Sherry ist ein neugieriges Mädchen, das in Clocknee lebt. Isaac ist ein Roboter, der durch die Zeit reisen kann und von Sherry im Zimmer ihres Vaters gefunden wurde. Einige seiner Teile sind beschädigt. Aus diesem Grund sind seine Erinnerungen nicht ganz klar. Pegreo ist seit seiner Kindheit mit Sherry befreundet. Er ist schüchtern und macht sich oft Sorgen.

Die Kämpfe laufen in diesem Rollenspiel rundenbasiert ab. Dabei bestimmt die Schnelligkeit der Charaktere die Reihenfolge. Als Konzept für die Geschichte dient auch das Jahr-2000-Problem (Millennium-Bug, Y2K-Bug). Der Vorfall trat nie ein, aber es gibt laut des Autors Jun Yokota Geschichten, die davon erzählen, dass Leute im Hintergrund daran gearbeitet haben, um diesen Bug zu verhindern.

via Gematsu