Kojima twittert neuen Teaser-Trailer zu Death Stranding

Hideo Kojima hat bei Twitter einen neuen Teaser-Trailer namens „Create the Rope“ zu Death Stranding veröffentlicht. Das Video zeigt, nun ja, nicht viel. Es obliegt wohl den Kojima-Fans, fleißig zu interpretieren. Viel Spaß! Inzwischen hat Kojima Productions einen weiteren Tweet folgen lassen, der einen Countdown auf den 29. Mai zählt. Dann dürfte uns ein neuer Trailer erwarten, so die einhellige Meinung.

Seinen letzten großen Auftritt hatte Death Stranding bei der E3 2018, zwei Jahre nach der ersten Ankündigung. Dabei gab es auch erstes Gameplay-Material zu sehen. Und ein Versprechen:

Unser Spiel wird durch zahlreiche Stränge, Fäden und menschliche Verbindungen zu einem Teppich gewoben – dazu gehören auch die Fäden und Verbindungen zu euch, unseren Fans. Das Bild, das wir langsam erkennen können, ist in meinen Gedanken schon ausgeformt und wird gerade mit größter Sorgfalt verfeinert. Am Ende wird, so viel ist sicher, ein Bild stehen, wie es bisher kein zweites gibt. Ich hoffe, dass die Verbindung mit euch eine besondere sein wird.