Mary Skelter 2 erscheint für Switch im August in Japan

Bildmaterial: Mary Skelter 2, Idea Factory International / Compile Heart

Die Nintendo-Switch-Version von Mary Skelter 2 wird in Japan am 22. August erscheinen. In Japan erscheint der Titel digital sowie in physischer Form. Dazu gibt es eine limitierte Edition, die zum Datenträger neun Karten, ein Heft (mit Zeichnungen und einer Nachricht von Yomoji Otono) und eine CD mit 21 Songs enthält. Laut Idea Factory International wird die Version im Westen erscheinen. Bisher ist nur ein digitaler Vertrieb für Europa und Nordamerika vorgesehen.

Mary Skelter: Nightmares

Wie in der japanischen Version von Mary Skelter 2 ist eine überarbeitete Version von Mary Skelter: Nightmares enthalten.

Einige der Veränderungen sind:

Die Größe der Karten, die euch durch die Labyrinthe führen, kann in diesem Spiel angepasst werden.

Durch Feedback erfuhren die Entwickler, dass die Funktion „Jail Roulette“ die Kampfgeschwindigkeit hemmt. Eine neue Funktion bearbeitet das Roulette automatisch, aber bei Bedarf ist es immer noch möglich, den Vorgang manuell zu steuern.

Die Fehler, die sich noch im Original befanden, wurden bearbeitet.

Für das Lager wird es eine Möglichkeit geben, die Gegenstände zu sortieren. Materialien, die ihr für Aufträge benötigt, werden abgezählt.

Das Quest-System wurde überarbeitet.

Die Bedingungen für „Growth Areas“ wurden angepasst. Nun ist es nicht mehr allein vom Glück abhängig, dass die Labyrinthe wachsen.

Die Anzeige, welche die Bedürfnisse von „Jail“ veranschaulicht, wurde verbessert.

Mary Skelter 2

„Jail“ ist ein unbezwingbarer Organismus, in dem Menschen eingesperrt sind. Daher wird es auch als „lebendiges Gefängnis“ bezeichnet. Dieser Ort wurde vor einigen Jahrzehnten plötzlich geboren. Die Bereiche werden von Monstern kontrolliert, die „Marchens“ genannt werden. Die „Marchens“ selbst werden von verrückten Wesen angeführt, die sich „Nightmares“ nennen. Tsuu und The Little Mermaid sind Mitglieder der Organisation „Dawn“. Die Gruppe arbeitet an einem Plan, um aus „Jail“ zu fliehen. Eines Tages werden Alice und Jack von ihnen gerettet.

Tsuu begleitet Alice und Jack in die Stadt, doch auf dem Weg wird Alice vom Wahnsinn gepackt und sie beginnt willkürlich, ihr Schwert zu schwingen. Alice greift Tsuu, The Little Mermaid und Jack an. Dabei versucht Jack Tsuu zu beschützen, dabei fallen die drei von einer Klippe. Als sie erwachen, befindet sich Jack an der Schwelle zum Tod. Doch ihn erwartet ein schlimmes Schicksal.

via Gematsu