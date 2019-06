Die Neuerscheinungen im Juni 2019

Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games / ArtPlay

So schmeckt der Sommer. Die Temperaturen steigen, aber die Dichte an interessanten Neuveröffentlichungen auch. Nach einem recht müden Mai wartet der Juni unter anderem mit Dragon Star Varnir und World End Syndrome. Mit Crash Team Racing: Nitro-Fueled gibt es nach Team Sonic Racing den nächsten Fun-Racer.

Samurai Shodown lädt euch zur Prügelrunde ein, in Super Mario Maker 2 dürft ihr eure Energie hingegen kreativ verbauen, statt sie zu verhauen. Die Highlights in diesem Monat dürften Bloodstained: Ritual of the Night und das neue Spiel der Yakuza-Macher, Judgment, sein. Oder was meint ihr?

Was sind eure Must-Haves im Juni?