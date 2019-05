Erstes Video und Bilder zu Atelier Ryza veröffentlicht

Bildmaterial: Atelier Ryza, Koei Tecmo / Gust / Famitsu

Koei Tecmo und Gust haben nicht nur die offizielle Webseite zu Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout eröffnet, sondern auch das erste Material in Form von mehreren Bildern und einem Video geteilt. Nach der ersten Ankündigung des Titels, die zunächst nur für PlayStation 4 getätigt wurde, ist bereits bekannt, dass Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout auch für Nintendo Switch und PCs erscheinen wird.

Neben einer gewöhnlichen Version, wird es in Japan für Nintendo Switch und PlayStation 4 eine Premium Edition für 10.800 Yen (circa 88 Euro) geben, die zum jeweiligen Datenträger folgende Extras bietet:

einen Download-Code für Ryzas Kostüm „Divell’s Embrace“

ein Kunstbuch

ein Stoffposter

eine Klarsichtfolie mit Aufdruck

einen kleinen Anhänger

Wem diese Zusätze nicht genügen, kann für über 19.540 Yen (circa 160 Euro) die „Special Collector’s Box“ erwerben. In dieser Sammlung befinden sich die Inhalte aus der Premium Edition plus die weiteren Boni:

ein extragroßes Stoffposter

ein Diorama

das Charakter-Poster-Set „Connected!“

In Japan soll Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout im Herbst erscheinen.

via Gematsu