Pokémon Sleep lässt euch Pokémon im Schlaf spielen

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company

Mit Pokémon Sleep kündigte The Pokémon Company bei der Pokémon-Pressekonferenz 2019 eine weitere neue App an. Deren genaue Funktionen sind allerdings noch ein Mysterium. Jedenfalls wird die App den Schlaf des Nutzers aufzeichnen und so ermöglichen, Pokémon quasi „über Nacht“ zu spielen. Außerdem besteht eine besondere Konnektivität zu Pokémon Go und es gibt das neue Zubehör Pokémon Go Plus+, das tagsüber für Pokémon Go genutzt werden kann und nachts für Pokémon Sleep.

So beschreibt The Pokémon Company die neue App:

Pokémon Sleep, eine App für Mobilgeräte von The Pokémon Company, bietet ein völlig neues Spielerlebnis, bei dem du schon bald jeden Morgen mit Pokémon aufwachen können wirst. Ein neues Gerät, das auf dem Pokémon GO Plus-Zubehör basiert, erfasst mittels eingebautem Beschleunigungssensor deine Schlafzeiten und überträgt diese Informationen via Bluetooth auf dein Smartphone. Dieses neue Gerät verfügt über dieselben Funktionen wie das Pokémon GO Plus-Zubehör, sodass du tagsüber damit Pokémon GO spielen kannst und nachts Pokémon Sleep.

Pokémon Sleep erscheint im Jahr 2020 für Mobilgeräte.