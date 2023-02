Das war … Kalenderwoche 8/2023

Eine überraschende Fortsetzung, ein Leak zu Zelda: Tears of the Kingdom, eine durchwachsene State of Play, immer noch die Übernahme von Activision Blizzard durch Xbox und die E3-Absage von Nintendo – nur einige der aufregenden Themen der letzten Woche.

Das Entwicklerteam hinter Redemption Reapers lässt aufhorchen – und ob das Spiel hält, was die Namen versprechen, könnt ihr jetzt herausfinden. Das SRPG ist seit dieser Woche erhältlich. Bis zum Urlaub mit Tchia müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Doch wenn es so weit ist, dann können Extra- und Premium-Kunden von PlayStation Plus die Reise ohne zusätzliche Kosten antreten.

Final Fantasy, Zelda und Pokémon waren auch in der zurückliegenden Woche ständige Top-Themen. Der Pokémon-Anime machte mit ersten Details zu den Protagonisten und der Rückkehr von Pikachu auf sich aufmerksam. Und morgen wird noch viel mehr los sein: Pokémon Presents steht an!

Ein massiver Leak zu Zelda: Tears of the Kingdom ärgerte zu Wochenbeginn nicht nur Nintendo. Da waren die Süßigkeiten-News aus Japan zum Spiel schon schmackhafter. Ein Youtuber verglich Tears of the Kingdom mit Breath of the Wild und fand viele Parallelen – aber auch einige interessante Unterschiede. Wer sich Zelda: Tears of the Kingdom aber jetzt schon wegen der Vorbestellerboni sichert, muss wohl sowieso nichts mehr wissen.

Final Fantasy sorgt mit einem 350-Dollar-Ring zu Red XIII für Kopfschütteln und mit einer unerwarteten Fortsetzung zu Final Fantasy XV für Aufsehen. Interessant fanden viele Fans, welche Inspirationen die Entwickler von Final Fantasy XVI ausgerechnet aus Final Fantasy XV zogen.

PlayStation VR2 ist auch erschienen – und wohl für die wenigsten zum Start erschwinglich. Für Ozzy Osbourne dürfte das kein Problem sein. Ob er sich nach seinem Werbespot auch ein Gerät gegönnt hat? Wenig Gönnung gab es für Metal-Gear-Fans, die vom 10. Geburtstag von Metal Gear Rising ein bisschen mehr als Artworks erwartet hatten.

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Xbox beschäftigt weiterhin die Branche. Microsoft hat Nintendo jetzt vertraglich zugesichert, dass man Call of Duty zehn Jahre lang auf Nintendo-Plattformen bringen wird. Aber was ist mit Baldur’s Gate 3? Ist das etwa PlayStation-exklusiv … was erlauben? Nein, ist es nicht.

Zurück nach Japan: Neuigkeiten gab es auch zu Atelier Marie Remake, zum Otome 9 R.I.P. und Hakuoki: Sweet School Life. FuRyu kündigte CRYMACHINA an. Nippon Ichi hingegen Xicatrice. Und Chrono Cross sowie Tales of Symphonia Remastered geloben Besserungen. Patches sollen die technischen Unzulänglichkeiten ausmerzen.

Auf der Indie-Schiene fahren Homestead Arcana, Magical Delicacy aus Deutschland und Meg’s Monster auf uns zu. Letzteres ist ein JRPG aus Japan – spannend. Auch Level-5 hat derzeit einiges in der Mache. Im März will man uns dazu bei einer Level-5 Vision mehr erzählen.

Amazon Games hat sich nach Tomb Raider und Blue Protocol den nächsten dicken Fisch an Land gezogen. Das MMO Throne and Liberty segelt fortan unter Bezos-Flagge. Bei der State of Play gab es keine besonders aufregenden Neuigkeiten. Resident Evil 4 Remake und Street Fighter 6 präsentierten sich aber immerhin.

Neue Zahlen gab es auch. Hogwarts Legacy steht inzwischen bei 12 Millionen verkauften Einheiten und brach bereits zahlreiche Rekorde. Wahrscheinlich rückt Hogwarts Legacy auch noch in Elden-Ring-Sphären vor. Der FromSoftware-Titel steht jetzt bei 20 Millionen Einheiten. Es geht weiter im Elden-Ring-Universum: Der Comic erscheint physisch und das offizielle Artwork deutschsprachig.

Unser Archiv der Testberichte wurde in der vergangenen Woche auch wieder reicher. Marco findet, dass Wild Hearts für Monster-Hunter-Fans ein Muss ist. Es bietet durchaus auch ausreichend Abgrenzung. Tim fand heraus, dass Octopath Traveler II viele Dinge besser macht als der erste Teil. Matthias hingegen muss diese Erfahrung erst noch machen – nach dem ersten Teil hatte er eigentlich keine Lust auf mehr.