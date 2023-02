Xicatrice: Neues RPG von Nippon Ichi bietet neben Schulalltag auch Kämpfe mit Superkräften

Nippon Ichi Software hat Xicatrice angekündigt – ein „superpowers x academy“-RPG, das für PlayStation 5, PlayStation 4 und Switch erscheinen soll. Vorerst zum 29. Juni in Japan, ob eine westliche Veröffentlichung folgt, ist derzeit noch unklar. Es handelt sich dabei um die Auflösung des Teasers, der bislang nicht zuzuordnen war.

Superkräfte als Segen und Fluch

Xicatrice zeichnet das Bild einer Welt, in der Superkräfte Normalität sind. Einige Menschen nutzen diese, um einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, während andere sie missbrauchen. Um letzteren Vorfällen einen Riegel vorzuschieben, organisierte der Staat das „Anti Abnormal Unusual Talent Team“ (kurz AUT) – eine Strafverfolgungsbehörde, bestehend aus Mitgliedern mit Superkräften.

Das „Reserve Anti Unusual Talent Team“ (kurz RAUT) sorgt ferner für die Ausbildung von übernatürlich begabtem Nachwuchs, um das AUT für die Zukunft zu stärken. Die Handlung beginnt im Jahr 2023, als ein ehemaliges AUT-Mitglied, das nach einem bestimmten Vorfall seine Fähigkeiten verloren hat, als verantwortlicher Lehrer für RAUT 302 eingesetzt wird.

Lehrer und Truppenführer

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der besagten Lehrperson, um eine Einheit von StudentInnen für den Kampf zu schulen und mit ihnen in gefährliche Missionen zu ziehen. Alle StudentInnen kommen dabei mit individuellen Fähigkeiten daher, die entwickelt und geschickt im Kampf eingesetzt werden wollen. Somit sollen in den Kommando-basierten Gefechten auch unterschiedliche Herangehensweisen möglich sein, je nach Zusammenstellung der Gruppe und ihrer Fähigkeiten.

Außerhalb der Kämpfe gehen SpielerInnen auf die Bedürfnisse ihrer StudentInnen ein und entwickeln ihre Fertigkeiten in Lehrstunden weiter. Und das ist auch bitter nötig – werden sie nämlich vernachlässigt, können sie ihrer eigenen Superkraft zum Opfer fallen.

Xicatrice im japanischen Ankündigungstrailer

