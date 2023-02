Amazon Games expandiert weiter und schnappt sich das MMORPG Throne and Liberty

Amazon Games expandiert weiter. Erst kürzlich nahm man das heißt erwartete Blue Protocol von Bandai Namco unter seine (westlichen) Fittiche. Das nächste Tomb Raider entsteht ebenfalls bei Amazon Games. Und jetzt schnappte man sich auch noch das MMORPG Throne and Liberty.

Amazon Games wird als Publisher des Story-lastigen Abenteuers auftreten. Throne and Liberty von NCSOFT baut neben der Story auf ein actionlastiges Kampfsystem und „groß angelegte PvE- und PvP-Kämpfe“. Die Veröffentlichung soll auf PCs, PlayStation 5 und Xbox Series mit Cross-Plattform-Support erfolgen.

„NCSOFT hat einige der beliebtesten und langlebigsten Onlinespiele der Welt entwickelt. Daher ist es keine Überraschung, dass Throne and Liberty zu den aktuell am meisten erwarteten MMOs zählt“, sagt Christoph Hartmann, VP, Amazon Games.

In Throne and Liberty betreten Spieler eine weite Welt mit sich konstant verändernder Geografie und Umgebung, welche den Spielverlauf verändern. Groß angelegte PvP- und PvE-Kämpfe sind grundlegende Features von Throne and Liberty. Spieler können sich in Tiere verwandeln, um durch die Luft zu gleiten oder die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Zudem können sie den Ausgang jedes Gefechts bestimmen, indem sie mächtige Umwelteffekte, wie eine Sonnenfinsternis oder Regenstürme, erzeugen.