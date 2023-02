Pixel-Art-Platformer Magical Delicacy aus Deutschland macht uns zur kochenden Hexe

In einem kleinen Entwicklerstudio in Hamburg entsteht aktuell der Pixel-Sidescroller Magical Delicacy. Der Indie-Platformer soll in 2024 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC via Steam erscheinen.

Besonders erfreulich ist, dass das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen wird. Die Verantwortlichen beschreiben Magical Delicacy als Kochspiel mit Metroidvania-Einschlägen.

Magical Delicacy ist ein Kochabenteuer der Hexe Flora

Die junge Flora reist in die Hafenstadt Grat, um sich ihren Traum als Hexe zu erfüllen. In ihrem Laden, den sie dort eröffnet, vermischt sie Dutzende Zutaten, um magische Gerichte, Tees, Backwaren und Tränke zu kochen. Dabei müssen die Wünsche der Kunden beachtet werden. Mit der Zeit schalten wir neue Räume und Küchenutensilien frei, die den Laden zu einem florierenden Geschäft wachsen lassen.

Um die gekochten Utensilien auszuliefern, muss sich Flora über Platforming-Passagen zu ihren Kunden begeben. Mit neuen Bewegungsfähigkeiten können wir neue Abkürzungen entdecken und so beispielsweise verlorene Höhlen erforschen.

Neben dem Kochen gilt es, die Geheimnisse der Insel und ihrer mystischen Kreaturen zu ergründen. Dazu treffen wir die unterschiedlichsten NPCs in der Stadt: Reisende, Händler und vergessene Legenden enthüllen nach und nach das Rätsel um die Insel.

Was die Hexe in ihrer Küche kocht:

