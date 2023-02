Resident Evil 4: Neuer umfangreicher Trailer und baldige Demo bringen euch in Stimmung

Im Zuge der neuen Ausgabe von State of Play präsentierten Capcom einen neuen Trailer zum heißerwarteten Remake von Resident Evil 4. Und dieser fällt ziemlich ausführlich aus – SpielerInnen, die bislang noch keinen Kontakt mit dem Horror-Klassiker hatten, überlegen sich also zweimal, ob sie in den Trailer schauen.

Die wohl spannendsten Neuigkeiten folgten aber im Anschluss an den Trailer: Eine spezielle Demo soll in Kürze veröffentlicht werden. Der Inhalt oder genaue Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Außerdem feiert der Mercenaries-Modus seine Rückkehr im Remake. Weitere Infos gab es erstmal nicht – wir dürfen uns aber auf gewohnte Highscore-Jagden einstellen.

Jede Menge neuer Eindrücke – aber Vorsicht: Spoiler

Spoiler machen euch nichts aus? Gut, dann zurück zum Trailer. Dieser präsentiert diverse Eindrücke aus allen Phasen und Settings des Spiels. Während wir in den letzten Wochen bereits zahlreiche Einblicke in das Dorf-Setting gewinnen konnten, winken mit dem neuen Trailer auch Eindrücke aus dem Schloss und der Insel.

Kenner des Originals werden zudem viele Szenen aus der Vorlage wieder erkennen – und natürlich auch viele Figuren. So ermöglicht der Trailer erste Blicke auf Obermotz Saddler, oder Leons Ex-Kollegen und Veteran Krauser. Auch der eine oder andere Bosskampf darf bereits in Häppchen bestaunt werden. Und nicht zuletzt hat es natürlich auch Leons ulkiger Suplex-Finisher ins Remake geschafft.

Neben allerhand vertrauten Szenen, wirken einige aber auch neu oder zumindest neu arrangiert. Wir dürfen also gespannt abwarten, welche weiteren Freiheiten sich das Remake hier nimmt.

Resident Evil 4 auf der Zielgeraden

Fans der beliebten Horror-Serie erwarten das Remake des ikonischen vierten Teils mit Freude – am 24. März erscheint die Neuauflage von Resident Evil 4. Erst kürzlich präsentierte man hier frisches Gameplay, inklusive schauriger Atmosphäre und neuen Feinden.

Außerdem stellten sich der Director und Produzent des Titels einem amüsantem Interview, das neben viel Spaß auch einige interessante Informationen bereithält. Nicht zuletzt soll auch Resident Evil 4 mit einem kostenfreien VR-Modus ergänzt werden – die Arbeiten haben hier bereits begonnen.

Und weil sich die Serie auch regelmäßig Ausflüge in andere Medien erlaubt, winkt bereits ein neuer CG-Film. Resident Evil: Death Island lässt die Serien-Veteranen Chris Redfield und Leon S. Kennedy zusammenarbeiten. Immerhin befällt ein Zombie-Virus San Francisco.

Der neue (und ausführliche) Trailer zu Resident Evil 4

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom