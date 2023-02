Süßigkeit zu Zelda: Tears of the Kingdom lässt euch ausnahmsweise mit eurem Essen spielen

Mit Essen spielt man nicht! Die japanischen Süßigkeiten-Sets zum anstehenden Switch-Schwergewicht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom singen da allerdings ein anderes Lied.

Trotzt den Weingummis mit dem Master-Schwert

Im Vorfeld der baldigen Veröffentlichung des „Breath of the Wild“-Nachfolgers, enthüllten Bandai nun Weingummis, die an die schleimigen Widersacher des Erstlings erinnern. Die kleinen Schergen kommen im Fünferpack daher – mit unterschiedlichen Farben. Geschmacklich präsentieren sie sich allerdings weniger vielseitig – alle Schleim-Weingummis haben nämlich Trauben-Geschmack.

So weit, so gewöhnlich. Mit jedem Päckchen Weingummi erwartet KäuferInnen allerdings auch ein kleiner Piekser in zufälliger Form eines Schwertes aus der Vorlage. Darunter etwa auch Links Master-Schwert. Die tapferen Süßigkeiten-Freunde unter euch stürzen sich so also beherzt auf ihre Schleim-Weingummis.

Die kreative Süßigkeit soll im Mai 2023 an den Start gehen und mit 160 Yen (etwa 1,10 EUR) zu Buche schlagen. Ob sie es allerdings auch zu uns schafft, ist derzeit noch nicht bekannt.

In jedem Fall eine der schöneren Möglichkeiten, sich auf die baldige Veröffentlichung von „Tears of the Kingdom einzustimmen“. Weniger erfreulich fällt da der kürzliche – und umfassende – Leak des Artbooks zum Spiel aus. Ein Leak – ohne Mehrwert – der nicht nur Nintendo ärgert, wie ihr hier nachlesen könnt.

Bildmaterial: Bandai