Vergleich zwischen Zelda: Tears of the Kingdom und dem Vorgänger liefert interessante Details

Zelda: Tears of the Kingdom kann nicht schnell genug kommen – zumindest nach dem Geschmack einiger Fans. Und deshalb wälzt man alles, was es bisher dazu gibt, von oben und unten durch. Dazu zählen natürlich in erster Linie die bisher veröffentlichten Trailer. Sie zeigen uns die Welt von Hyrule, wie sie in Tears of the Kingdom aussieht.

Es ist eine Welt, die jener von Breath of the Wild in vielen Details sehr ähnelt. Kein Wunder: Tears of the Kingdom ist eine Fortsetzung zu Breath of the Wild. Zelda-Fans werden also das gleiche Hyrule erkunden, was durchaus gewöhnungsbedürftig ist. Doch … es hat sich einiges verändert im Land, oder?

Ein YouTube-Kanal hat ganz genau hingeschaut. Und zwar wirklich ganz genau. Szene für Szene wurde versucht, die in den Trailern gezeigten Landschaften und Orte im Originalspiel Breath of the Wild zu finden. Dann wurden die Szenen aus Tears of the Kingdom und Breath of the Wild nebeneinander gelegt.

Die Brücke ist kaputt …

Das Ergebnis sind einige interessante Erkenntnisse, die aber letztlich kaum konkrete Rückschlüsse zulassen. Aber habt ihr bemerkt, dass in Tears of the Kingdom die Brücke zu Zeldas Arbeitszimmer zerfallen ist?

Das Zimmer befindet sich in einem Turm, der mit einer Brücke mit dem Rest des Schlosses verbunden ist. In Breath of the Wild konnte man das Zimmer so noch besuchen. In der Fortsetzung geht das nicht mehr. Aber steckt mehr dahinter?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. In den letzten Tagen und Wochen sorgte das Spiel unter anderem mit seinem Preis, mit Parallelen zu Banjo-Kazooie und einem massiven Leak für Schlagzeilen.

Das Vergleichsvideo:

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo