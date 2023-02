E3 2023: Mit Nintendo sagt der Erste der „Big Three“ die Teilnahme ab

Die erste große Absage, noch bevor die Vorfreude auf das Comeback der E3 so richtig aufkommt. Nintendo hat heute der Messe eine Absage erteilt. Spekulationen dazu gab es bereits im Januar, nachdem IGN einen entsprechenden Bericht veröffentlicht hatte.

„Wir beurteilen die Teilnahme an jeder Veranstaltung von Fall zu Fall und ziehen immer verschiedene Möglichkeiten in Betracht, mit unseren Fans in Kontakt zu treten“, so das Unternehmen in dem Statement. „Da die diesjährige E3-Show nicht in unsere Pläne passte, haben wir uns entschieden, nicht teilzunehmen. Allerdings waren und sind wir ein starker Unterstützer der ESA und der E3“, beteuert Nintendo.

Ist Nintendo die erste von mehreren großen Absagen? Wenn IGN Recht behält, sagen auch noch die anderen beiden der „Big Three“ ab: Xbox und Sony. Das bedeutet aber nicht, dass die „Big Three“ im E3-Zeitraum nicht präsent sind. Xbox hatte bereits angekündigt, ein Showcase zum „jährlich stattfindenden Summer Showcase in Los Angeles“ zu veranstalten. Dazu muss man schließlich auch kein Aussteller bei der E3 sein.

Bildmaterial: E3