Pokémon-Anime: Ash ist Geschichte – aber Pikachu feiert Rückkehr mit diesem neuen Partner

Mit großen Schritten nähern wir uns der Post-Ash-Ära. Das klingt ein wenig übertrieben, aber ist wohl zutreffend. Seit jeher war Ash Ketchum der Held der Anime-Serie, doch mit der nächsten Staffel wird sich das ändern. Ein großer Umbruch für die Serie und deren Fans, die fortan mit den beiden Protagonisten Liko und Roy gemeinsam Abenteuer erleben.

Ash ist Geschichte – aber was ist mit Pikachu? Auf das bekannteste Pokémon der Welt kann die Anime-Serie dann doch nicht verzichten. Heute enthüllte man einen neuen Charakter für den Anime. An der Seite des charmanten Friedel reist Pikachu.

Wenn gleich es höchstwahrscheinlich nicht Ashs Pikachu ist, ist es doch ein besonderes Pikachu, das The Pokémon Company nur „Flugkapitän Pikachu“ nennt. Der Grund ist dank der Kopfbedeckung offensichtlich. Captain Pikachu und sein Trainer dürften gemeinsam den Himmel bereisen! Auch die Fliegerbrille von Friedel ist eindeutig. Mit zwei Artworks stellt The Pokémon Company uns die beiden heute vor.

Neben Friedel und seinem Captain Pikachu wurden uns zuletzt die beiden Protagonisten Liko und Roy näher vorgestellt. Bei Roy wurde insbesondere ein mysteriöser, neuer Pokéball thematisiert. Bei Liko hingegen stand ein einzigartiger Anhänger im Fokus. Liko stammt aus Paldea, während Roy aus Kanto stammt.

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren endlich Weltmeister werden und hat damit alles erreicht, was ein Pokémon-Trainer erreichen kann. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer.

The Pokémon Company bestätigte dazu vor einigen Tagen, dass die neue Serie am 14. April 2023 in Japan an den Start geht. Der Rest der Welt sieht die neuen Folgen wie immer ein wenig später, hier gibt es noch keinen genauen Termin.

Bildmaterial: The Pokémon Company