Langersehnter Patch zu Chrono Cross soll in diesem Monat endlich Abhilfe schaffen

Vor rund einem Jahr erschien mit Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ein Remaster zum 1996 erschienenen Original. Zur Veröffentlichung wurden viele Stimmen laut, nach denen das Remaster nicht ganz rund läuft.

Die Bildwiederholungsrate ist genauso unregelmäßig wie beim Original, vor allem auf Nintendo Switch kam es zu frustrierenden Performance-Problemen. Auch in unserem Test konnten wir ähnliche technische Makel finden.

Doch Square Enix hat nun auf seinem Twitter-Account bekannt gegeben, dass es bald ein Update für Chrono Cross geben wird. Es soll noch diesen Monat erscheinen und hebt das Spiel rund ein Jahr nach seiner Veröffentlichung hoffentlich auf das technische Niveau, das sich Square Enix wohl direkt zum Launch gewünscht hätte.

Im Update sollen viele Verbesserungen vorhanden sein. So gelobt Square Enix eine Erhöhung der Bildrate und will mit dem Patch zahlreiche Bugfixes vornehmen.

Außerdem soll das Wachstumssystem von Pip verändert werden. Pip ist ein optionaler Charakter und kann je nach ausgewählten Elementen einen von zwei Evolutionspfaden bestreiten. Bei den Elementen Schwarz, Rot und Gelb wird die dunkle Seite ausgelöst und Pip wird zum Nahkämpfer, während Blau, Grün und Weiß einen Zauberer aus Pip machen.

Radical Dreamers – Der verbotene Schatz – wurde 1996 als eigenständiges Spiel veröffentlicht und konnte in vergangenen Jahren nicht ohne Weiteres gespielt werden. Nun können Spieler die Geschichte, die den Grundstein für Chrono Cross legte, als Audio-Novel erleben. In dieser alternativen Erzählung von Radical Dreamers erlebst du die Geschichte dreier Diebe, nämlich Serge, Kid und Magil, in ihrer Parallelwelt.