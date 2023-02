Final Fantasy VII Remake: Fans von Red XIII erwartet ein 400 US-Dollar teures Schmuckstück

Square Enix widmet seinen Franchises regelmäßig vielfältiges Merchandise. So natürlich auch dem beliebten Remake von Final Fantasy VII. Erst kürzlich erweiterte man etwa die „Adorable Arts“-Serie um eine putzige Figur von Aerith. Und auch ein besonderes LEGO-Set wurde diesen Monat angekündigt, über das sich vorerst aber wohl nur ein glücklicher Fan freuen wird.

Teures Schmuckstück

Nun winkt ein weiteres Accessoire für Fans von Final Fantasy VII Remake. Ein Silberring inspiriert vom tierischen Party-Mitglied Red XIII. Der Ring erschien in Japan bereits im Vorjahr, jetzt findet er seinen Weg nach Nordamerika – voraussichtlich noch im Februar.

Der Haken: Fans müssen für das schicke Schmuckstück tief in den Geldbeutel greifen. Der „Red XIII“-Ring schlägt nämlich mit stolzen 400 US-Dollar zu Buche. Kein Hindernis für euch? Dann solltet ihr darauf hoffen, dass Square Enix den Ring bald auch im europäischen Store ins Sortiment aufnimmt. Bisher gibt es ihn nur in Japan und im nordamerikanischem Square-Enix-Store.

Der Ring ist in verschiedenen Größen verfügbar. Außerdem warnt der Store davor, dass exzessive Feuchte oder Schweiß zu Verfärbungen des Rings führen können. Vielleicht nicht unbedingt das Erste, was man bei einem solch stolzen Preis hören möchte. Beim Sport oder Baden legt ihr den Ring also besser ab.

So sieht der schicke Red-XIII-Ring übrigens aus:

Während Red XIII in Final Fantasy VII Remake nur eine kleine Rolle spielt, fällt diese im Original tragender aus. Wir können also noch mit größeren Auftritten der hochgewachsenen Katze rechnen – immerhin rückt Final Fantasy VII Rebirth näher.

Im zweiten Teil der Remake-Trilogie wird Zack Fair voraussichtlich eine größere Rolle spielen, als es im Original der Fall war. Außerdem erwarten uns wohl einige weitere Änderungen – Motomu Toriyama hatte bereits eingestanden, dass die Moiren die „vorbestimmte Zeitlinie“ nicht halten können.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO; Square Enix Store