Pokémon-Anime: Der neue Protagonist Roy und sein mysteriöser, neuer Pokéball

Mit großen Schritten geht es auf den Beginn einer neuen Ära zu. Die Ära nach Ash Ketchum, der in der kommenden Anime-Staffel zu Pokémon nicht mehr der Held sein wird. Ash macht Liko und Roy Platz, deren Abenteuer ab sofort im Fokus stehen.

Vor einigen Tagen haben wir schon erste mysteriöse Details über die beiden neuen Protagonisten erfahren, heute geht es mit weiteren Info-Häppchen weiter. Und es wird nicht weniger kryptisch.

The Pokémon Company verrät in einem neuen Tweet, dass Roy aus Kanto stammt, der ersten Region der Pokémon-Serie. Es ist auch der Teil der Pokémon-Welt, aus dem Ash ursprünglich kommt.

Die neue Staffel hingegen spielt erstmals in Paldea, der Region der neunten Generation um Pokémon Karmesin und Purpur. Roy hat also offensichtlich einen weiten Weg zurückgelegt. Möglich ist auch, dass Roy und Ash sich kennen.

Theorien und ein altmodischer Pokéball

Nach wie vor ist auch die Theorie beliebt, dass der Anime nach dem Ende von Ashs Abenteuern einen Zeitsprung macht und entweder Liko oder Roy sogar eine verwandtschaftliche Beziehung zu dem scheidenen Pokémon-Champion haben. Doch das ist nur Spekulation.

Keine Spekulation ist, dass Roy über einen neuen, mysteriösen Pokéball verfügt. Inzwischen gibt es natürlich zahlreiche verschiedene Pokébälle, doch dieser Pokéball tauchte noch nirgends auf. Der japanische Twitter-Account merkt an, dass der Ball altmodisch aussieht.

Kürzlich bestätigte The Pokémon Company, dass die neue Serie am 14. April 2023 in Japan an den Start geht. Der Rest der Welt sieht die neuen Folgen wie immer ein wenig später, hier gibt es noch keinen genauen Termin.

via Serebii, TheGamer, Bildmaterial: The Pokémon Company