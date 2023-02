Nein, Baldur’s Gate 3 ist nicht PlayStation-exklusiv – und warum diese Frage die Branche umtreibt

Unter fast schon absurder Beobachtung steht derzeit alles, was irgendwie „exklusiv“ sein könnte. Als Sony und Larian Studios bei der State of Play eine Konsolen-Version zu Baldur’s Gate 3 für PS5 ankündigten, war die wichtigste Frage, ob sie auch für Xbox erscheint.

Hintergrund dessen ist der Kauf von Activision Blizzard durch Xbox, von dem Sony den Wettbewerb deutlich benachteiligt sind und den man gerne verhindern würde. Auch viele Markthüter haben Bedenken, weshalb sich Xbox alle Mühe gibt, für die ganze Branche da zu sein. Xbox-Fans hingegen schauen ganz genau hin, wie Sony die Dinge handelt. Ein Konsolen-exklusives Baldur’s Gate 3 für PS5, das wäre dann natürlich unerhört.

Aber so ist es nicht. Baldur’s Gate 3 ist nicht PlayStation-exklusiv, wie Larian Studios inzwischen klarstellten. In einem ersten Statement hieß es von den Entwicklern, Baldur’s Gate 3 sei nicht PlayStation-exklusiv. Man habe schlicht keine Xbox-Version in Arbeit.

Inzwischen konkretisierte man das. Es habe doch eine Xbox-Version gegeben, aber man sei auf „einige technische Probleme gestoßen“. „Wir haben schon seit einiger Zeit eine Xbox-Version von Baldur’s Gate 3 in Arbeit, aber wir sind auf einige technische Probleme gestoßen – vor allem beim Split-Screen-Koop“, so das aktuellere Statement.

Man arbeite auch immer noch an dieser Xbox-Version, sei aber noch nicht zuversichtlich genug, um sie auch anzukündigen. „Es gibt keine Plattformexklusivität, die uns daran hindert, BG3 auf der Xbox zu veröffentlichen, sollte das technisch möglich sein“, so der Entwickler abschließend.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 31. August 2023 für PlayStation 5 und PCs.

Der Release Date Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Bildmaterial: Baldur’s Gate 3, Larian Studios