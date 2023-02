Warten auf die Erweiterung: Elden Ring knackt den nächsten Verkaufsmeilenstein

Elden Ring ist schon lange ein großer Erfolg für Bandai Namco und FromSoftware. Bis Ende September wurde das Spiel stolze weltweit 17,5 Millionen Mal verkauft, das ging aus dem letzten Geschäftsbericht hervor.

Nun liegen aktuellere Daten vor und der Trend setzt sich fort. Wie Bandai Namco und FromSoftware nämlich verkünden, sei der 20-Millionen-Meilenstein geknackt. Das Weihnachtsgeschäft, gekoppelt mit dem Erfolg bei The Game Awards, dürfte den Verkäufen hier nochmal einen satten Aufschwung verpasst haben.

Die Pressemeldung verkündet stolz:

Auch nach knapp einem Jahr begeistert ELDEN RING die Spielerschaft noch immer. Viele Befleckte reisen in das Zwischenland, rätseln über Theorien und setzen Puzzlestücke zusammen, um die tiefe und mysteriöse Lore des Spiels zu enthüllen. Bandai Namco Entertainment Inc. und FromSoftware, Inc. freuen sich sehr, dass Spielende den Titel ins Herz geschlossen haben und sind dankbar für alle, die diese Welt betreten haben oder noch werden.